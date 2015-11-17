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الخطيب : لن يضيرنا قرار الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية

17/11/2015

 

أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي الـ48 المحتلة أن أبناء الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة سيمضون في طريقهم دون الالتفات للقرار الإسرائيلي بحظر الحركة .

وأشار الخطيب إلى أن قرار الاحتلال حظر الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية بعد اتهامه بالتحريض على أعمال العنف التي بدأت مطلع تشرين الاول/أكتوبر في محيط المسجد الاقصى أشار إلى أن هذا القرار لن يضر أبناء الحركة "فلا قرارات يعلون ولا نتنياهو ستحظر علينا انتمائنا لهذه الدعوة وهذا الدين" على حد وصفه.

وأضاف الخطيب أن الصهاينة لن يروا من أبناء الحركة الإسلامية ضعفا ولا وهنا مشددا على أنها أمانة توصلها الحركة الإسلامية إلى الأمة كلها بأن الأقصى في خطر .

ودعا الخطيب أبناء الشعب الفلسطيني إلى الصمود في وجه الاحتلال حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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