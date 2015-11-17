البرلمان التركي الجديد يعقد أولى جلساته

البرلمان التركي _ أرشيف

أدى النواب الأتراك المنتخبون في الانتخابات التشريعية المبكرة ، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء خلال أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد .

وهذه الجلسة الافتتاحية التي بدأت في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي بروتوكولية، لأن النواب ال550 سيقسمون اليمين الواحد تلو الأخر في حفل يستمر حتى ساعة متأخرة من الليل.

وكان النائب المعارض دنيز بايكال عميد النواب البالغ من العمر 77 عاما أول من أدى اليمين بعد أن وضع إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.

وبحصوله على 49,5% من الأصوات و317 نائبا عاد حزب العدالة والتنمية إلى تولي الحكم في البلاد منفردا، متقدما على حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 25,3% من الأصوات و134 نائبا وحزب الشعوب الديموقراطي (الموالي للأكراد) الذي حصل على 10,7% من الأصوات و59 نائبا وحزب العمل القومي (يمين) الذي حصل على 11,9% من الأصوات و40 نائبا.

وسيثبت رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو رسميا في منصبه وسيكلفه الرئيس مساء تشكيل فريقه الجديد دون انتظار انتخاب رئيس للبرلمان الأحد.

وكان الرئيس أعلن عزمه على إجراء تعديل في القانون الأساسي الحالي الذي يمنح القسم الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء، لتعزيز صلاحياته.

يذكر أنه وقع إشكال بسيط خلال الحفل بعد أن نطقت ليلى زانا النائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي ببعض الكلمات الكردية قبل أن تؤدي اليمين وتتحدث عن "شعب تركيا" بدلا من "الشعب التركي".

ودعت بايكال زانا إلى أداء اليمين مجددا لأنه "غير صالح" نظرا "انه لا يجوز تغيير النص" وهذا ما رفضته النائبة.