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إلغاء مباراة ألمانيا وهولندا بسبب تهديد بوجود قنبلة

17/11/2015

 
 الشرطة تطوق ملعب هانوفر

أعلنت الشرطة الألمانية إلغاء  مباراة دولية ودية في كرة القدم بين منتخبي ألمانيا وهولندا كانت مقررة اليوم الثلاثاء في هانوفر بسبب تهديد بوجود "قنبلة".

من جانبها كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، تفاصيل إلغاء مباراة ألمانيا وهولندا التي كان من المفترض إقامتها مساء اليوم في المدينة الألمانية هانوفر، بحضور المستشار الألمانية أنجيلا ميركل.

ونقلت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني، عن مسئولين أمنيين، قولهم أنه تم العثور على سيارة إسعاف ملغمة بالقنابل، موجودة بالقرب من بوابة إستاد المباراة، ما دفع قوات الأمن لإلغائها في الفور.

وقالت الصحيفة، إن قوات الأمن قادت لاعبي المنتخبين إلى منطقة آمنة في هانوفر تحسبا لأي هجمات أخرى أو تعرضهم لأي تهديدات أخرى.

وأشارت الصحيفة  إلى بيان صادر من الشرطة ووجه إلى المشاهدين في الإستاد، وجاء نصه: "برجاء العودة إلى منازلكم بسرعة وبدون ذعر".

وألغيت في وقت سابق أيضا مباراة دولية ودية بين بلجيكا وإسبانيا كانت مقررة الثلاثاء في بروكسل بحسب ما أعلن الاتحاد البلجيكي.

وجاء قرار التأجيل بطلب من مركز الأزمات الوطني وهو جهة تابعة لوزارة الداخلية البلجيكية جراء رفع نسبة التهديدات الإرهابية على إثر الهجمات في العاصمة الفرنسية الجمعة الماضية.

وكانت هجمات باريس قد أدت إلى مقتل 129 شخصا على الأقل، علما بأن أحدها استهدف مباراة ودية اخرى بين فرنسا وألمانيا على ملعب استاد دو فرانس.

 

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