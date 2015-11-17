أولاند: فرنسا ستدافع عن التراث والأثار في سوريا والعراق

الرئيس الفرنسي _ أولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن منظمة اليونسكو للأثار تشارك في إحياء وترميم التراث فى العراق وسوريا ومعظم البلاد الأخرى التي تحتاج أثارها ومتاحفها لذلك, مشيرا إلى أنه سيدافع عن التراث والمكتسبات التارخية المتواجدة في بلاده بكل قوة .

وأضاف أولاند خلال كلمته في ختام الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس منظمة اليونسكو , أنه طلب من مدير متحف اللوفر وضع خطة عمل لمنع تهريب الآثار من سوريا والعراق , لافتا أن العالم هو الذى اختار باريس لتكون عاصمة اليونسكو نظرا لتمتعها بحضارة وتقبل اختلاف لأراء .

وأكد أولاند أن فرنسا ستقف صامدة لإعادة أثار العالم وستعمل مع كل الدول التى تريد حماية أثارها ومتاحفها, كما تبقى منفتحة على كافة أشكال الفن والإبداع .

وأشار إلى أن الإرهاب أراد أن يضرب التناسق بين الديانات والجنسيات التي تعيش على الأرا ضي الفرنسية , مضيفا " نحن لا نحارب الإرهاب بإيقاف الحياة الثقافية أو الاجتماعية أو منع إقامة مباريات رياضية داخل الملا عب الفرنسية ", مشددا على محاربة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي بلاهوادة .