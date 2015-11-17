البث الحي
منوعات

أولاند: فرنسا ستدافع عن التراث والأثار في سوريا والعراق

17/11/2015
 الرئيس الفرنسي _ أولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن منظمة اليونسكو للأثار تشارك  في إحياء وترميم التراث فى العراق وسوريا ومعظم البلاد الأخرى التي تحتاج أثارها ومتاحفها لذلك, مشيرا إلى أنه سيدافع  عن التراث والمكتسبات التارخية المتواجدة في  بلاده بكل قوة .

وأضاف أولاند خلال كلمته في ختام الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين  لتأسيس منظمة اليونسكو , أنه طلب من مدير متحف اللوفر  وضع خطة عمل لمنع تهريب الآثار من سوريا والعراق , لافتا أن العالم هو الذى اختار باريس لتكون عاصمة اليونسكو نظرا لتمتعها بحضارة  وتقبل اختلاف لأراء .

وأكد أولاند أن فرنسا ستقف  صامدة لإعادة أثار العالم  وستعمل مع كل الدول التى تريد حماية أثارها ومتاحفها,  كما تبقى منفتحة على  كافة أشكال الفن والإبداع .

وأشار إلى أن الإرهاب أراد أن يضرب التناسق بين الديانات  والجنسيات  التي تعيش على الأرا ضي الفرنسية , مضيفا " نحن لا نحارب الإرهاب بإيقاف الحياة الثقافية أو الاجتماعية أو منع  إقامة مباريات  رياضية  داخل الملا عب الفرنسية ", مشددا على محاربة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي بلاهوادة .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الخارجية العماني: أمريكا طرحت تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني (رويترز)