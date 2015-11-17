أشهر 5 حوادث طيران مجهولة السبب حتى الآن "تقرير"

طائرة من الداخل/ أرشيف

يظن المحققون في حوادث الطيران أن بإمكانهم التوصل إلى سبب الحادث لكن في بعض الأحيان يكون الظن في غير محله.

فثمة حوادث طيران لا يوجد لها تفسير واضح حتى الآن رغم مرور عشرات السنوات على وقوعها، غياب السبب يزيد من مأساة الحادث نفسه خاصة لأهالي الضحايا الذي يطالبون دوما بمعرفة سبب فقدانهم لذويهم، كما أن العاملين في صناعة الطيران يتملكهم الشغف أيضا في معرفة ما حدث لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع تكراره.

أدوات وتقنيات التحقيق في حوادث الطيران تطورت بشكل ملحوظ عما مضى، ففي السابق لم يكن بإمكان المحققين معرفة اللحظات الأخيرة في الطائرة كما يحدث الآن بفضل التكنولوجيا الحديثة والبرامج الجديدة التي يمكنها تسجيل ما يحدث في قمرة القيادة لحظة بلحظة.

المحققون عادة لا يسعون فقط إلى معرفة ما حدث ولكن لماذا حدث، فبعض حوادث الطيران توصل المحققون فيها إلى اشتعال نيران في الطائرة قبل سقوطها لكنهم لم يعرفوا حتى الآن ما سر اشتعال تلك النيران.

وذكر تقرير نشرته مجلة الطيران والفضاء الأمريكية أشهر 5 حوادث طيران مجهولة السبب حتى الآن وجاءت كالتالي :

1- رحلة "نورث ويست 293"

في عالم الطيران، يحيط الغموض ببعض الحوادث لاسيما التي تكون نتيجتها سقوط الطائرات في المياه التي تغطي ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، في الثالث من يونيو/ حزيران أقلعت طائرة من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في "مكتشورد" بالقرب من تاموكا بواشنطن متجهة إلى قاعدة الميندروف الجوية قرب "انكوراج" بألاسكا، الطائرة كانت تقل 95 راكبا من أفراد القوات المسلحة وأسرهم وعددا من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية بالإضافة إلى 6 أشخاص هم أفراد طاقم الطائرة.

خلال النصف الساعة الأولى بعد الإقلاع كان الهدوء يخيم على الرحلة لكن بعد ذلك حدث شيء كارثي ما هو؟ الجواب على عمق 8 آلاف قدم تحت الماء في خليج ألاسكا حيث سقطت الطائرة وقتل جميع ركابها، وانتهت تحقيقات "مجلس الطيران المدني" إلى عدم استنتاج سبب واضح لسقوطها.

2- رحلة "أير لينغس 712"

هذه الرحلة كان من المفترض أن تكون رحلة قصيرة لتقطع فقط مسافة 361 ميلا من مطار "كورك" بأيرلندا إلى مطار "هيثرو" في لندن.

أقلعت الطائرة صباح الرابع والعشرين من مارس / أذار 1968 ثم سقطت في البحر الأيرلندي وفقد جميع ركابها الـ 57 بالإضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم.

الطائرة حلقت على مسافة 17 ألف قدم في سماء صافية لكن بعد فترة وجيزة أبلغ الطياران برج المراقبة بأن الطائرة انخفضت إلى 12 ألف قدم بشكل مفاجئ وسريع ثم تمكن الطياران من السيطرة عليها لمدة 10 دقائق فقط قبل السقوط في البحر، السلطات انتشلت 14 جثة فقط.

المحققون الأيرلنديون استبعدوا وقوع انفجار أو عطل في المحرك وتعذر عليهم تحديد سبب سقوط الطائرة، بينما ترددت شائعات باحتمال تعرضها لقذيفة طائشة انطلقت من قاعدة بريطانية في "ويلز" أو من سفينة حربية أو من طائرة بدون طيار.

في أعقاب الذكرى الثلاثين للحادث طالبت عائلات الضحايا بإجراء تحقيق جديد، ووافقت الحكومة الأيرلندية على طلبهم، لكن فريق التحقيق الجديد المكون من محققين أيرلنديين وفرنسيين واستراليين رفض في تقريره الصادر عام 2002 ما تردد حول تعرض الطائرة لهجوم صاروخي وذكر التقرير أن هناك أسبابا قد تكون محتملة لسقوط الطائرة دون أن يذكر منها سبب واضح مؤكد.

3- رحلة ساوثيرن 932

في حرم جامعة مارشال في هنتنغتون، فيرجينيا الغربية، نصب تذكاري لطلاب فقدوا حياتهم في الرابع عشر من نوفمبر 1970 ..الطلاب هم معظم فريق كرة القدم المدرسي لقوا مصرعهم مع أربعة من أفراد الطاقم في تحطم طائرة بالقرب من مطار ولاية تراي المجاورة، 71 من المدرسة هم جميع أعضاء فريق كرة القدم وطاقم المدربين وموظفين بالجامعة وكانوا عائدين من ولاية كارولينا الشمالية بعد مباراة مع جامعة أخرى والسبب غير معروف حتى الآن.

4- "رحلة شمال إفريقيا 295"

أقلعت طائرة وبينج 747 التابعة للخطوط الجوية الجنوب إفريقية في 28 نوفمبر 1987، وعلى متنها 140 راكبا و19 شخصا هم أفراد الطاقم من تايبيه بتايوان، إلى موريشيوس وثم إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقبل أقل من ساعة على وصول الطائرة إلى موريشيوس أبلغ الطيارون بوجود دخان في الطائرة وسمع محاولات لمكافحة الدخان قبل سقوط الطائرة في المحيط الهندي، لم ينجو أحد واستمر البحث عن الطائرة وانتشلت بعض الحطام وبقايا بشرية، توصل المحققون إلى نيران اندلعت في منطقة البضائع بالطائرة لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى مصدر الاشتعال الذي لا يزال مجهولا.

5- رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370

في الثامن من مارس/ أذار 2014، وقعت كارثة جوية تعد من أكبر الألغاز في تاريخ الطيران المدني بالعالم حتى الآن.

بعد ساعة من إقلاع طائرة ماليزية على متنها 239 شخصا من كوالالمبور متجهة إلى بكين اختفت الطائرة ولم يُعثر عليها رغم عمليات البحث المكثفة في المحيط الهندي، لتصبح هذه الكارثة الجوية أحد أكبر الألغاز في تاريخ الطيران المدني.