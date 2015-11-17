أرقام تاريخية في "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة

ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأبرز (أرشيف)

قبل نحو 5 أيام من تحول أنظار العالم بأكمله إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو؛ لمتابعة الكلاسيكو الأشهر والأسخن في العالم، بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، هناك العديد من الأرقام التاريخية التي ترتبط بهذا الكلاسيكو الذي يلقب بكلاسيكو الأرض.

واستعرض موقع "يورونيوز" أبرز الأرقام التي سجلت خلال تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يعد هداف الكلاسيكو هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، برصيد 21 هدفًا، كما يعد ميسي أبرز صانع أهداف، برصيد 13 هدفًا.

ويحتفظ كريم بنزيمة بلقب صاحب أسرع هدف، حيث سجله بعد 21 ثانية فقط من بداية المباراة، والتي كانت بتاريخ 10 ديسمبر 2011.

أما أكثر اللاعبين مشاركة فهو مانويل سانشيز (ريال مدريد) برصيد 43 مباراة، يليه تشافي وخينتو، وكل منهما لعب 42 مباراة.

ويعتبر كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً في مباريات متتالية حيث سجل 7 أهداف في 6 مباريات.

بينما تقاسم ثلاثة لاعبين لقب أكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحد بعدما سجلوا "سوبر هاتريك" 4 أهداف، وهم سانودو غارسيا (ريال مدريد)، سابينو باريناغا (ريال مدريد)، أنيجو مارتينيز (برشلونة).

وكان أكثر اللاعبين تلقيًا للبطاقة الصفراء هو فيرناندو هييرو (ريال مدريد)، حيث حصد 16 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى بطاقة حمراء واحدة.

أما أكثر اللاعبين تلقيًا للبطاقة الحمراء فهو سيرجيو راموس (ريال مدريد)، حيث حصد 3 بطاقات حمراء، بالإضافة إلى 15 بطاقة صفراء.

وتقابل الفريقان في 229 مباراة من قبل, فاز ريال مدريد في 92 مباراة، وفاز برشلونة في 89 مباراة، بينما تعادل الفريقان في 48 مباراة، وسجل ريال مدريد 389 هدفًا، وسجل برشلونة 374 هدفًا.

وتقابل الفريقان في 170 مباراة من قبل في الليغا، فاز ريال مدريد 71 مرة، وفاز برشلونة 67، بينما تعادل الفريقان32 مرة.

وكان أول لقاء رسمي بينهما في كأس الملك، بتاريخ 26 مارس 1916، وفاز برشلونة بنتيجة (2-1)، بينما كان أول لقاء رسمي بالليغا في 17 فبراير 1929، وانتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1).

ويُعد أكبر فوز حققه ريال مدريد بنتيجة (11-1) في بطولة كأس الملك، بتاريخ 13 يونيو 1943، أما أكبر فوز حققه برشلونة كان بنتيجة (7-2) في بطولة الليغا، بتاريخ 24 سبتمبر 1950.

ويعد ريال مدريد أكثر فريق حقق انتصارات متتالية، حيث فاز في 6 مباريات متتالية، في الفترة ما بين 22 فبراير 1962 و 28 فبراير 1965.

بينما كان برشلونة أكثر فريق لم يهزم في مباريات متتالية , حيث إنه لم يخسر في 13 مباراة متتالية ، وذلك في الفترة ما بين 1 نوفمبر 1917 و 3 يونيو 1928.

ويعد ريال مدريد أكثر فريق سجل في مباريات متتالية، حيث استطاع الاستمرار في التسجيل خلال 22 مباراة متتالية، في الفترة ما بين 15 فبراير 1959 و 19 سبتمبر 1969، بينما يعد برشلونة أكثر فريق احتفظ بشباك نظيفة. وذلك في 5 مباريات متتالية، في الفترة ما بين 3 أبريل 1972و 17 فبراير 1974.