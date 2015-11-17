"أجيال" مهرجان تستضيفه الدوحة لرفع الحس السينمائي للأطفال

مهرجان أجيال

بهدف رفع الحس السينمائي لدى الأطفال والأجيال الناشئة تنطلق فعاليات مهرجان "أجيال السينمائي" في 29 من الشهر الجاري بالدوحة .

ويتوجه المهرجان إلى الأطفال من سن أربعة أعوام وهي الفترة التي يبدأ فيها الوعي بالتبلور لدى الأطفال .

وفي هذا الإطار توزّع المهرجان على أربع فئات عمرية، الأولى لمن هم في الرابعة وما فوق، والثانية لمن هم فوق الـ 12 سنة، بينما الثالثة لمن هم فوق الخامسة عشرة، والأخيرة لمن هم فوق الثامنة عشرة.

ويتضمّن برنامج المهرجان قسمين: "مسابقة أجيال" و"صُنع في قطر". في الأول، تُعرض أفلام وثائقية وروائية، قصيرة وطويلة، أُعدّت في مختلف الدول العربية، وتتوجّه بشكل أساسي إلى جمهور الشباب، أما الثاني، فيعرض فقط الأفلام التي صُوّرت في قطر، بغضّ النظر عمّا إذا كان الذي أنجزها مواطناً أو مُقيماً في البلاد.

واعتمدت اللجنة المُنظمة لمهرجان أجيال السينمائي مجموعة من الأفلام القصيرة ، إلى جانب مجموعة متميّزة من أفلام الرسوم المتحرّكة والدراما والكوميديا، وأفلام وثائقيّة هادفة.

وقالت اللجنة المنظمة: إن هناك فرصة متابعة أفضل الأفلام العالمية، حيث ستعرض على مدار أسبوع أفلام تناسب الأسرة والأفراد من مختلف الأعمار، حيث يولي "أجيال" اهتمامًا خاصًا بالأفلام التي صُنعت في قطر.

وستبدأ نسخة هذا العام مع العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم "يا طير الطاير" لصانع الأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد المرشح للأوسكار.

ويُشكل الفيلم "يا طير الطاير" بداية مميّزة للمهرجان السنوي الذي يجمع الجمهور من كافة الأعمار في تظاهرة حاشدة لتذوّق السينما، حيث حقق الفيلم نجاحًا لافتًا في عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الشهر الماضي، كما نال إعجاب الجميع عند عرضه أمس في مهرجان لندن السينمائي في دورته الـ 59 المقامة حاليًا بلندن.

كما أعلنت إدارة مهرجان أجيال السينمائي عن سلسلة أفلام أخرى ستشهد عروضها الأولى في منطقة الشرق الأوسط ومنها فيلم المخرج جعفر بناهي "تاكسي" الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي لهذا العام، حيث يقوم المخرج الإيراني نفسه بقيادة سيارة تاكسي في طهران ويقلّ الركاب ضمن أجواء كوميدية ودرامية، وفيلم "آن" للمخرجة اليابانية ناوومي كاواسي الذي افتتح ببرنامج "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي. الفيلم رواية ظريفة عن علاقة سيئة لطبّاخ حزين مع امرأة مسنة تعلمه التناغم مع الطبيعة.

من الأفلام الأخرى التي أعلن عن مشاركتها بمهرجان أجيال 2015، فيلم "نمور" للمخرج البوسني دانيس تانوفيتش الفائز بجائزتي أوسكار، ويُلقي نظرة عميقة على الممارسات الشريرة للشركات الدولية متعدّدة الجنسيات في العالم النامي، وفيلم المخرج الإيطالي ناني موريتي "أمي"، وهو دراما خفيفة عن علاقة تجمع مخرج أفلام مع والدته المريضة.