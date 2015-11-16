وول ستريت جورنال: أمريكا أساءت تقدير قوة تنظيم الدولة

سقط 129 قتيلا خلال هجمات الجمعة الماضية ـ رويترز

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاءها أساؤوا تقدير تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن أجهزة الاستخبارات الغربية مُنيت بفشل ذريع نتيجة عدم قدرتها على اعتراض أي ِ اتصالاتٍ بين أفراد تنظيم الدولة بشأن هجمات باريس.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين ومحللين استخباراتيين قولهم إن تنظيم الدولة بات يشكلُ تحديا ً لأجهزة الاستخبارات الغربية ليس فقط بما يمثلُ من تهديدٍ إقليمي بل كجماعةٍ إرهابيةٍ قادرة ٍ على الوصول إلى مناطقَ بعيدة، وتوجيهِ ضرباتٍ مميتة, رغم الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضده في سوريا والعراق.

وأوقعت عدة هجمات الجمعة الماضية ـ 129 قتيلا خلال إطلاق نار على مطعم وصالة عروض موسيقية ومنطقة قرب ستاد لكرة القدم.