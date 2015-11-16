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وزير الداخلية الفرنسي: لن نترك الإرهابيين يدمرون بلادنا

16/11/2015

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف

قال وزير الداخلية الفرنسي ، برنار كازنوف ، إنه لن يترك الإرهابيين يدمرون بلاده، على حد تعبيره.

واعتبر كازنوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن هجمات باريس الأخيرة، أن بلاده في حالة حرب ضد الإرهاب في الداخل والخارج، مشيرا إلى تعرض فرنسا لعدد من التهديدات الإرهابية منذ مطلع العام الجاري، وأن بلاده اتخذت كافة الاحتياطات حيال منع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وأشار كازنوف إلى أن أجهزة الأمن تعيش حالة تعبئة في الوقت الحالي، مضيفا : "منعنا 62 شخصا من السفر ونبحث في 82 موقعا مشتبها بها".

وأضاف قائلا "اتخذنا 48 قرارا هذا الصباح ضمن الإجراءات الاستثنائية لمكافحة الإرهاب، كما قمنا بتوقيف 23 شخصا وحجز أسلحة مختلفة في 20 محافظة فرنسية".

وقال الوزير الفرنسي –في ختام كلمته- إنه لن يترك شبرا واحدا من الأراضي الفرنسية دون حماية، متوعدا من قاموا بالهجمات الأخيرة برد كبير وشامل، على حد وصفه.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد تعرضت لاعتداء منذ يومين على عدة مناطق ما أدى لمقتل 132 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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