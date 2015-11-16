وزير الخارجية التركي : الأسد لن يترشح في الانتخابات المقبلة

فريدون سينيرلي أوغلو وزير الخارجية التركي

أعلن فريدون سينيرلي أوغلو وزير الخارجية التركي، ، اليوم الاثنين، أن مباحثات فيينا الأخيرة، توصلت الي الاتفاق على مرحلة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهراً، وتبدأ عقب تشكيل حكومة جديدة، حيث سيجري خلالها إعداد دستور جديد، وبموجب هذا الدستور ستجرى انتخابات رئاسية، لن يترشح فيها الأسد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في قمة العشرين بأنطاليا جنوبي تركيا، وأضاف سينيرلي أوغلو أن الحكومة الجديدة ستتشكل بعد مفاوضات، تنطلق مطلع العام المقبل، خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وتستلم كافة الصلاحيات التنفيذية.

ونوّه أن الأسد سيغادر السلطة، وفق التاريخ، والشكل الذي تتوافق عليه الأطراف المعنية.

وأوضح سينيرلي أوغلو أن دخول الجيش التركي إلى سوريا "غير وارد"، لافتاً إلى اتخاذ بلاده تدابير أمنية ضد "داعش"، وقال "يمكن أن تكون هناك عمليات عسكرية محدودة"، دون الإفصاح عن ماهيتها.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد السبت الماضي، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي طرف خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.

وأشار البيان إلى موافقة الأطراف على البدء، بوقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012.

وأوضح البيان أن وقف إطلاق النار يستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة وباقي التنظيمات" الإرهابية"، داعياً الدول المشاركة في المحادثات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات الاجتماع الثاني في فيينا 30 أكتوبر الماضي.

ووفقاً للبيان، فقد تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة وبالمعايير الدولية، وبمشاركة كافة السوريين الموجودين في الشتات فيها، تحت إشراف الأمم المتحدة.