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نائب مصري يهدد بأكل "بان كي مون"..ونشطاء: العته بدأ

16/11/2015

أثارت تصريحات عضو مجلس النواب المصري "سعيد حساسين" والتي هدد فيها الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بأنه سيرسل له مائة شخص من أهل دائرته ليأكلوه، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عدد كبير من نشطاء "فيسبوك" و"تويتر" :"هذا هو مستوى نواب البرلمان المقبل" وقال آخرون :"وبدأ عته نواب البرلمان".

ولم تقتصر موجة السخرية من النائب المصري الذي لم يبدأ مهامه كبرلماني حتى الآن بسبب انتظار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط بل امتدت موجات السخرية إلى أنصار ومؤيدي السيسي الذين انتقدوا تصريحات حساسين واعتبروها مؤشرا على مستوى ثقافة نواب البرلمان المقبل.

وكان النائب سعيد حساسين قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بعدم الحديث عن مصر قائلا "أنا بحذرك أهو إبعد عن مصر، والله أبعتلك 100 واحد من كرداسة يكلوك".

وأضاف "حسانين" فى حوار مع إحدى القنوات الخاصة "يا عم بان كى مون ابعد عن مصر مش هنسيب بلدنا تضيع زى سوريا واليمن وليبيا ، إحنا اختارنا رئيسنا، وعاجبنا شرطتنا وجيشنا". وأضاف: "سيب مصر فى حالها، وأنتم من ربيتم داعش، وزى ما قالوا تربى الأفعى فى بيتك هتلدعك، وأنا بحذرك والله".

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