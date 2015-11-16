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ميسي يعود لتدريبات برشلونة ويستعد لمواجهة الريال

16/11/2015
  
 ليونيل  ميسي  _ أرشيف  

عاد ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين قبل خمسة أيام من لقاء القمة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يذكر أن ميسي  لم يلعب أي مباراة منذ إصابته في الركبة في نهاية سبتمبر الماضي.

وقال برشلونة عبر موقعه على الانترنت "التدريب شهد مشاركة ليونيل ميسي والذي ما زال يتعافى من إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها يوم 26 سبتمبر."

وأضاف النادي أن الكرواتي ايفان راكيتيتش الذي أصيب أمام باتي بوريسوف في دوري أبطال اوروبا مطلع الشهر الحالي شارك أيضا في التدريب.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد وأربع نقاط على أتليتيكو مدريد بعد مرور 11 جولة.

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