في البرازيل .. "المورو مورو" تمنح المال و الجمال

في مدينة أمازوناس البرازيلية بدأ المزارعون الفقراء في زيادة دخلهم عن طريق بيع وتصنيع نبته تعرف باسم المورو مورو .. هذه النبته التي تنتمى للفصيلة النخلية ذاع صيتها بعد أن انتشرت معلومات حول أهميتها في الحفاظ على الشعر صحيا وذا رونق ونعومة ..

مدينة أمازوناس كانت ترتكز الزراعة فيها على الموز وقصب السكر .. أما الآن فقد أضيف إلى هذه المحاصيل نبته المورو مورو نظرا لما تدره من دخل وإقبال الشركات الكبرى عليها .. ويتم تصنيع هذه الثمرة بأن يتم تقشيرها ثم يتم تحويلها إلى نوع من الزبدة يتم استخدامه في صناعة مستحضرات التجميل .