فيلسوف فرنسي يتهم بلاده بالإرهاب ويبرئ الإسلام

"هذه بضاعتكم ردت إليكم" هذا ما رآه الكاتب والفيلسوف الفرنسي "ميشال أونفري" الذي اعتبر أن السياسات الفرنسية والغربية عموماً هي السبب في الإرهاب وليس الإسلام.

وتساءل كيف نجعل حياة المسلمين مستحيلة في بلادهم، ونقوم بمجازر هناك، نقتلهم بالعشرات أو بالمئات وفي الوقت نفسه نريد منهم أن يكونوا طيبين؟!

وتابع الكاتب الفرنسي خلال لقائه مع قناة "BFM" الفرنسية: "ما دمنا في حرب لنصرة العلمانية بحجة ان الاسلام لا يناسبنا، وسياسياً ليس لنا الحق في فرض القانون على الأخرين".

وتساءل: "لماذا نفرض القانون في أفغانستان مثلا أو في مالي، بينما لا نفرضها في دول أخرى صديقة لا تحترم حقوق الإنسان؟!

وأكد الفيلسوف الفرنسي "علينا أن نتخلى عن سياساتنا الاستعمارية في دول أخرى بحجة حقوق الإنسان، فلندع المسلمين يقيمون قوانينهم، فهم ليسوا حمقى، ونحن ليس لنا الحق أن نخوض حروباً في بلادهم".