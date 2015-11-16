البث الحي
منوعات

فيلسوف فرنسي يتهم بلاده بالإرهاب ويبرئ الإسلام

16/11/2015

"هذه بضاعتكم ردت إليكم" هذا ما رآه الكاتب والفيلسوف الفرنسي "ميشال أونفري" الذي اعتبر أن السياسات الفرنسية والغربية عموماً هي السبب في الإرهاب وليس الإسلام.

وتساءل كيف نجعل حياة المسلمين مستحيلة في بلادهم، ونقوم بمجازر هناك، نقتلهم بالعشرات أو بالمئات وفي الوقت نفسه نريد منهم أن يكونوا طيبين؟!

وتابع الكاتب الفرنسي خلال لقائه مع قناة "BFM"  الفرنسية: "ما دمنا في حرب لنصرة العلمانية بحجة ان الاسلام لا يناسبنا، وسياسياً ليس لنا الحق في فرض القانون على الأخرين".

وتساءل: "لماذا نفرض القانون في أفغانستان مثلا أو في مالي، بينما لا نفرضها في دول أخرى صديقة لا تحترم حقوق الإنسان؟!

وأكد الفيلسوف الفرنسي "علينا أن نتخلى عن سياساتنا الاستعمارية في دول أخرى بحجة حقوق الإنسان، فلندع المسلمين يقيمون قوانينهم، فهم ليسوا حمقى، ونحن ليس لنا الحق أن نخوض حروباً في بلادهم".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)