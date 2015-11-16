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فيديو: معاق مغربي يقهر كل الظروف ويحصل على الدكتوراه

16/11/2015

ابتدأ "عادل أوتنيل" معركته على أرضية حقه العادل والمشروع في المنحة الجامعية الإضافية المخصصة لسلك الدكتوراه، وخلال هذه المعركة التي امتدت طيلة 47 يوما تخللتها إضرابات عن الطعام، كان أقصاها 96 ساعة، جاءت الوعود من إدارة كلية الآداب التزامات شفوية بحصوله على المنحة الإضافية، إلا أن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح.

وبعد معاناة شديدة نجح "عادل" في تحقيق حلمه ليحصل على درجة الدكتوراه، مثبتا لنفسه أولا ثم للعالم صدق من قال "ما ضاع حق وراءه مطالب" ويقدم نموذجا للتمسك بالحق في الحياة، وأنه "ليس من مات فاستراح بميت .. إنما الميت ميت الأحياء".

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