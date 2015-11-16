فيديو .. مبادرة لاستبدال السيارات بالدراجات في الأردن

مجموعة "بلوستريم" للدراجات الهوائية – هي مجموعة لقيادة الدراجات في عمان- تريد أن يستبدل المزيد من الناس سياراتهم بالدراجات.

وبالنسبة لراكبي الدراجات ليلا تمثل فترة ركوب الدراجات أيضا وسيلة للهروب من المشاغل اليومية والحفاظ على اللياقة البدنية.

وتنظم الجماعة ثلاث مناسبات لقيادة الدراجات في الاسبوع يشارك فيها ما بين 40 و50 شخصا، ويدفع المشاركون سبعة دنانير أردنية وهو ما يوازي سبعة دولارات أمريكية لاستئجار الدراجة والخوذة.

وتعاني شوارع عمان على نحو متزايد من الاحتقان المروري فيما يثير انزعاج الكثير من السكان المحليين الذين ينحون باللائمة على وجود المزيد من السيارات على الطرق وسوء تخطيط الشوارع من قبل السلطات المحلية وزيادة عدد السكان في البلاد.

وزاد عدد سكان الأردن بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث دفعت الأزمة السورية بنحو 1.4 مليون لاجئ إلى البلاد، ويشكل اللاجئون الآن 20 % من سكان الأردن.