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فيديو: ساعة صباح .. كيف تسافر بطريقة غير تقليدية؟

16/11/2015

قال عيسى شامية -أحد المتخصصين في مواقع السفر والسياحة- إن السفر غير التقليدي ليس هواية الأغنياء؛ بل يمكن لأي شخص القيام به وبأقل تكلفة ممكنة.

وأضاف شامية، خلال حلقة اليوم من برنامج (ساعة صباح) على شاشة الجزيرة مباشر، أن السفر غير التقليدي المقصود به الخروج عن الشكل النمطي للرحلات عن طريق السفر بالطيران والنزول بفنادق فخمة وزيارة المعالم السياحية الشهيرة، ومحاولة إيجاد طرق غير تقليدية كالسفر عن طريق البر والنزول بأماكن إقامة منخفضة التكاليف وزيارة أماكن غير مشهورة، مضيفا أن هذا النمط من السفر يوفر لأصحابه متعة تفوق متعة الرحلات التقليدية بكثير.

وخلال الحلقة قال محمد مؤمن -وهو مهندس مصري قام برحلة برية من القاهرة إلى كيب تاون (جنوب أفريقيا)- إن الموضوع بسيط ولا يحتاج إلى تكاليف كثيرة؛ حيث لم تكلفه الرحلة التي مر فيها بتسع دول أفريقية سوى 1200 دولار ، مضيفا أنه اكتشف أن هناك دولا في أفريقيا لا تقل جمالا عن دول أوربا وأن دولة تنزانيا على سبيل المثال تفوق دولة مثل سويسرا في جمالها.

وفي السياق ذاته قالت د.نادية العوضي ، وهي كاتبة مصرية تعيش في لندن قامت برحلة عبر أوربا على دراجة هوائية، إنها تعشق هذا النوع من الرحلات لأنه يساعدها على التأمل وتجديد النشاط وتقوية الصلة بالله، مضيفة أن سيرها في المدن التي تذهب إليها من دون تخطيط يمتعها أكثر مما لو ذهبت وفق خطة مدروسة، على حد قولها. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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