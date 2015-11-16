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فيديو.. رئيس الوزراء الفرنسي: كنا نعرف أن هناك هجمات تدبر

16/11/2015

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

 

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنهم كانوا يعرفون أن هناك هجمات تدبر ضد فرنسا، موضحا أنه لا يزال يوجد هجمات تدبر ضد فرنسا ودول أوربية أخرى

وحذر فالس، خلال حديثه لإذاعة "آر تي إل" اليوم الاثنين، من اعتداءات جديدة قد تضرب فرنسا ودولا أوربية أخرى، قائلا: "نعلم ان هناك عمليات كان يجري وما زال يجري تدبيرها، ليس ضد فرنسا فحسب بل كذلك ضد دول أوربية أخرى، بعدما كان حذر بأن هجمات جديدة قد تنفذ "في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الشرطة أجرت أكثر من 150 عملية دهم فيما وصفه بالأوساط الإسلامية في فرنسا منذ اعتداءات باريس.

وأكد أن المقاتلات الفرنسية أمطرت قواعد تنظيم الدولة في الرقة بالقنابل، مشيرا إلى أنهم سيواصلون الهجوم. وأوضح أن هناك تعاونا مع البلدان الأوربية ودول الخليج العربي لمواجهة تنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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