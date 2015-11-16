فيديو .. جنازة حاشدة لشهيدين فلسطينيين شمال القدس

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الاثنين الشهيدين وليد المناصرة وأحمد أبو العيش اللذين قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بمخيم قنداليا شمال القدس .

وبسبب الزحام في الشوارع التي سارت فيها الجنازة اعتلى المئات من الفلسطينيين أسطح منازلهم لإلقاء نظرات الوداع علي جثمان الشهيدين ،وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة كما أطلقت النساء الزغاريد ابتهاجا بنيلهما درجة الشهادة وهي طقوس معتادة في جنازات الشهداء بفلسطين، كما ردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيدين هتافات ساخنة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان 1500 جندي إسرائيلي اقتحموا المخيم من مداخله كافة، وقاموا بتفجير منزل الأسير محمد شاهين بذريعة تنفيذه هجوما قرب رام الله أدى إلى مقتل مستوطن إسرائيلي مطلع الشهر الحالي.