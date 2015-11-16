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فيديو.. تنظيم الدولة يهدد واشنطن ولندن بمصير باريس

16/11/2015

هدد تنظيم "الدولة الإسلامية" في تسجيل فيديو جديد بثه الاثنين البلدان التي تشارك في الضربات الجوية في سوريا بشن هجمات ضدها، على غرار هجمات باريس التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

وعلى خلاف الفيديوهات السابقة لم ينشر التنظيم لقطات لتفجيرات باريس ولا كيفية التخطيط لها مكتفيا بنشر لقطات للأحداث بثتها قنوات إخبارية.

وتوعد التنظيم عبر أحد عناصره  الذين ظهروا في الفيديو فرنسا بمزيد من الهجمات وقال "هذه رسالة لجميع أعداء الإسلام، وخصوصا فرنسا، لن يتردد المجاهدون في قطع رؤوسكم، ما دمتم تقصفون لن تعرفوا الأمان، لن تنعموا بالخروج في الأسواق، كما تقتلون تُقتلون، والقادم أدهى وأمر".

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن أنصار تنظيم الدولة نشروا تغريدات على تويتر تحمل تهديد  لبريطانيا وأن لندن هي الهدف القادم لهم .

وأشارت التغريدات المنشورة إلى أن الهجمات ستستهدف اثنتين من العواصم الرئيسية الأخرى في العالم وهي واشنطن وروما.

وقالت الصحيفة البريطانية على موقعها الإليكتروني، إن لندن عانت من آخر هجوم إرهابي عليها في يوليو 2005، حينما قتل 52 شخصا في تفجيرات انتحارية لتنظيم القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يعملون بلا كلل لإحباط هجمات أي هجوم محتمل لتنظيم الدولة.

وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني، أندرو باركر، الشهر الماضي إن جهاز الأمن واثق تماما من أنه يستطيع منع كل المؤامرات الإرهابية ضد بريطانيا.

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