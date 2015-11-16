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شاهد: 3 قطط تخطف الأضواء على منصة قمة العشرين

16/11/2015

 تمكنت 3 قطط من اختراق الإجراءات الأمنية المحيطة بقمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا في  تركيا اليوم (الاثنين) ووصلت إلى المنصة قبل أن يصل إليها القادة.  

في البداية، تهادت قطتان بخفة على المنصة من اليمين إلى اليسار، مع  توقف إحداهما لحظة لتشم الزهور الموضوعة أسفل العلمين البريطاني  والتركي. ثم لحقت بهما القطة الثالثة.

والتقطت هذا الموقف الطريف الكاميرات التي كانت تنتظر وصول رؤساء الدول  والحكومات  المشاركة في القمة التي تركز على القضايا الاقتصادية والسياسية والحرب ضد الإرهاب.

يشار إلى أن تركيا معروفة بأنها تضم أعدادا كبيرة من قطط الشوارع،  والتي كثيرا ما يعتني بها السكان.

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