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شاهد .. "الزعفران" نبات أغلى من الذهب

16/11/2015

تعود زراعة الزعفران إلى أكثر من 3 آلاف عام، وينمو في بيئة فريدة ويتميز بمذاق قوي، ويعتمد في زراعته وحصاده على العمالة اليدوية.

ويقدر سعر الكيلوغرام الواحد من الزعفران إلى 8 آلاف يورو، وتنتج إيران حوالي 90% منه في العالم.

ويرى علي شريعاتي، وهو مدير بإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الزعفران، أن نبات الزعفران متوافق تماما مع المناخ الجاف للمنطقة، موضحا أن أجود أنواع الزعفران يتم إنتاجها في إيران.

يشار إلى أن الزعفران يمكن استخدامه كنوع من التوابل في أي طعام، ويستعمل في تزيين الأرز المطبوخ، وإعداد الحلويات.

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