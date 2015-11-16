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زيادة تحويلات العاملين بالخارج تنعش اقتصاد المغرب

16/11/2015

مصرف المغرب المركزي

قال مكتب الصرف المغربي اليوم الاثنين إن العجز التجاري تراجع 20.1 بالمئة إلى 128.64 مليار درهم (12.90 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة مع هبوط أسعار النفط.

  وانخفض العجز التجاري من 161 مليار درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وأظهرت البيانات تراجع واردات الطاقة 30.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 56.64 مليار درهم.  

 وهبطت واردات القمح 33 بالمئة بفضل محصول محلي قياسي مرتفع هذا العام. 

وزادت الصادرات الإجمالية 6.4 بالمئة عنها قبل عام إلى 177.28 مليار درهم تقودها زيادة 17.8 بالمئة في صادرات السيارات و17 بالمئة في مبيعات الفوسفات.

 وانخفضت إيرادات السياحة 0.9 بالمئة إلى 50.9 مليار درهم في حين زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعددهم 4.5 مليون نسمة 43.8 بالمئة إلى 52.52 مليار درهم.

 وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر 14 بالمئة إلى 29.20 مليار درهم.

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