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حكم نهائي بإغلاق صحيفة "الوطن" الكويتية

16/11/2015

مقر صحيفة الوطن الكوييتية

أيدت المحكمة العليا في الكويت الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني حكم محكمة الاستئناف الداعم للقرار الحكومي القاضي بإغلاق صحيفة "الوطن" التي عرفت بتوجيه انتقادات للحكومة.

وأعلنت المحكمة تأييد قرار محكمة الاستئناف الصادر في فبراير/شباط الماضي، والتي رفضت في حينه الاستئناف المقدم من محامي الصحيفة، ويعتبر هذا القرار قرارا نهائيا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة سحبت في يناير/كانون الثاني عام 2015، الرخصة التجارية للصحيفة، معتبرة أنها لا تلبي المستوى الأدنى من المتطلبات القانونية بالنسبة لرأسمالها.

وينص القانون على سحب رخصة أي مؤسسة تخسر أكثر من 75 بالمئة من رأسمالها، وقامت وزارة الإعلام حينها بسحب رخصة النشر من الصحيفة.

وأغلقت السلطات في يونيو/حزيران قناة  "الوطن" الفضائية الخاصة، والمعروفة بانتقادها للحكومة.

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