بوتين: تحقيقات الطائرة " المنكوبة" دخلت "مراحلها النهائية"

الرئيس الروسي – فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الاثنين) إن التحقيقات حول تحطم الطائرة الروسية في في سيناء والتي تسببت في مقتل 224 مدنيا قد دخلت " مرحلتها النهائية" .

وأوضح بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي – على هامش قمة مجموعة العشرين في انطاليا بجنوب تركيا- أن "دراسة كل المعلومات التي بحوزة السلطات الروسية دخلت لمرحلتها النهائية".

كانت دول عدة شارت إلى فرضية وضع قنبلة على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من شرم الشيخ في مصر الى سان بطرسبورغ في روسيا، وذلك قبل أن يعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء مسؤوليته عن تحطم الطائرة، ما دعا روسيا لتعليق رحلاتها الى مصر عملا بتوصيات اجهزة الاستخبارات.