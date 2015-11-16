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بعد هجمات باريس .. أولاند يدعو لتمديد الطوارئ

16/11/2015

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

 

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى تعديل الدستور للتحرك ضد ما سماه "الإرهاب الحربي"، مؤكدا أن الاعتداءات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس  الجمعة الماضية خُطط لها في سوريا وانطلقت من بلجيكا بمساعدة شركاء فرنسيين.

 

وطلب أولاند في خطاب ألقاه أمام البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة  أشهر، معلنا عن مشروع قانون سيتم رفعه  اعتبارا من الأربعاء المقبل  إلى البرلمان من أجل "تمديد حالة الطوارئ"، داعيا البرلمانيين إلى "إقراره بحلول نهاية الأسبوع".

 

وأوضح هولاند أن هناك 19 جنسية بين ضحايا الاعتداءات داعيا المواطنين الفرنسيين إلى "الصمود والوحدة".

 

وأعلن هولاند أنه "سيتم استحداث خمسة آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر درك خلال عامين.. وستخصص 2500 وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية" كما "سيتم تعزيز إدارة الجمارك بألف وظيفة".

 

وسيلتقي هولاند في الأيام المقبلة نظيريه الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى "ائتلاف كبير وموحد" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، كما أعلن أنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي الانعقاد لتبني قرار يؤكد "الإرادة المشتركة لمحاربة الإرهاب

 

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد تعرضت لهجمات دامية مساء الجمعة الماضية اسفرت عن مقتل واصابة المئات ،وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن تلك الهجمات متوعدا فرنسا بمزيد من الهجمات.

 

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