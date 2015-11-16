اليتيم الصغير.. أطلق حملة لجمع 33 ألف ابتسامة

اليتيم الصغير يطلق حملة لجمع 33 ألف ابتسامة ـ ديلي ميل البريطانية

تبسمك في وجه أخيك صدقة، أدركها اليتيم الصغير جادين هايز (6 أعوام) من مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، فأطلق حملة لجمع 33 ألف ابتسامة، وذلك للتغلب على حزنه بعد أن فقد والده عندما كان في سن الرابعة، ثم توفيت والدته بعد أقل من عامين بشكل مفاجئ في سريرها، وتأثر بموت والدته بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد جادين هايز (6 أعوام) والده عندما كان في الرابعة من عمره، وقبل أسابيع توفيت والدته بشكل غير متوقع أثناء نومها، ليجد نفسه قد أصبح يتيم الأب والأم، وترعاه عمته "باربرا ديكولا" التي أوحت إليه بهذه الفكرة ليتغلب على حزنه.

وطلب "هايز" الذي قال إنه "حاول مرارا" إيقاظ أمه لكنه لم يستطع، من عمته مساعدته في مهمته لأنه "متعب" من رؤية الناس حزانى طوال الوقت، وذلك بشراء الألعاب (ديناصور أو بطة مطاطية) والحلوى ليوزعها على المارة، ويحصل على ابتساماتهم.

وقالت ديكولا: "بعد حضور جنازة والدته، ورؤية الجميع في حالة من الحزن، ولا أحد منهم يبتسم، قال لي جادين إنه تعب من هذه الوجوه الحزينة". وأضافت "لقد أراد حقا أن يجعل الناس يبتسمون، وطلب مني مساعدته على تحقيق ذلك" وفقاً لشبكة "سي بي إس" نيوز.

وأطلق سكان مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية اسم "تجربة الابتسامة" على حملة "هايز" التي حققت بالفعل أكثر من 500 ابتسامة في غضون أيام، في حين يقول الصبي إنه مصمم على الوصول إلى هدفه بتحقيق 33 ألف ابتسامة.