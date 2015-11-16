الجرائم الإلكترونية تتسبب في خسارة العالم 400 مليار دولار

الجرائم الإلكترونية تكلف العالم مئات المليارات

كشفت "حصة الجابر" وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، اليوم الأحد، أن الجرائم الإلكترونية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014.

وذكرت "الجابر" في كلمة ألقتها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي تستضيفه قطر، أن مواجهة هذه المشكلة تزداد صعوبةً يوماً بعد يوم.

وأشارت إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة، بدول مجلس التعاون الخليجي، قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التقنيات.

وأكدت أن الهجمات التي تستهدف هذه التقنيات الحيوية، لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية ولا متعددة الجنسيات.