استشهاد فلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال لقلنديا بالقدس

شهيدا قلنديا (فلسطين الآن)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن استشهاد كل من أحمد أبو العيش (28 عاماً)، وليث أسعد مناصره (21 عاماً) فجر (الاثنين) في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالإضافة لاختطاف الجريح الفتى يوسف أبو لطيفة (17 عاماً) من مركبة إسعاف فلسطينية.

وأفاد ناشطون أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا فجر اليوم وتفجيرها منزل الأسير، محمد أبو شاهين –والمتهم بتنفيذ عملية دير ابزيع غرب رام الله والتي قُتل خلالها مستوطن يهودي- ومطالبتها العائلة بإخلاء المنزل وعدد آخر من منازل المواطنين المحيطة به، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمعدني المغلف بالمطاط نقلوا لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة للشهيدين أبو العيش ومناصرة.

وبيّن بيان الوزارة أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في منطقة أسفل البطن، وصفت إصابته بـ "الخطيرة"، مشيرةً إلى إدخاله لغرفة العمليات بشكل فوري، إلى جانب إصابة متوسطة في القدم وأخرى طفيفة بالوجه بعيار مطاطي.

من جانبها، لفتت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية الفلسطينية ومنعتها من دخول مخيم قلنديا، واستهدفتها بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود العيان إن ما نحو ألف جندي من قوات الاحتلال شاركوا باقتحام مخيم قلنديا، عقب إغلاقه بشكل كامل ومنع الدخول والخروج منه، بالتزامن مع نشر عدد من قناصة الاحتلال على أسطح البنايات المجاورة.

وفي وقت سابق قال ناشطون إن المواجهات أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.