أنقذها رضيعة فردت الجميل بعد 17 عاماً (هافينغتون بوست)

قبل 17 عاماً، أنقذ رجل إطفاء شجاع طفلة رضيعة، عمرها 9 أشهر، من منزل محترق، كانت ألسنة النار تصعد منه وكادت تختنق من الدخان، لكنه لم يكترث بها ودخل المنزل وأنقذها، مؤكداً أنه لو كان تأخر 20 ثانية فقط لماتت الطفلة –بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

الفتاة (داونيلي دافيسون- 18 عاماً) التي صارت شابة اليوم، لم تنس فضل الرجل عليها، وقررت أن تقدم له دعوة خاصة في يوم تخرجها من المدرسة الثانوية، فدعته إلى الحفل، واحتضنته، قبل أن تقدمه للجميع على أنه "والدها الثاني"، كما أخبرت الحاضرين بأن من دونه لم تكن موجودة اليوم.

ومنقذ الفتاة، هو البطل الشجاع مايك هيوز (61 عاما)، كان يشغل منصب ضابط برتبة نقيب في إدارة الإطفاء لمدينة يناتشي في ولاية واشنطن الأميركية، عندما استجاب هو وفريقه لنداء الطوارئ في بيت الفتاة سنة 1998، عندما وصل إلى عين المكان وجد المنزل مشتعلا، فاقتحم النيران الرضيعة التي ظلت عالقة في غرفة نومها.

قال هيوز، مسترجعا عملية الإنقاذ هذه، إنه لا ينسى تلك العملية، لأنها كانت بصراحة "مثالية جدا" حسب قوله، كما أنها انتهت نهاية سعيدة دون أن يصاب أحد بأي أذى، رغم أن المنزل احترق بالكامل، "لكني عبرت بالطفلة لبر الأمان".

كما أشار إلى أنه بعد مرور سنوات على تقاعده، بحث عن دافيسون على الانترنت، وبالفعل عثر عليها، فأصبحا صديقين على "فيسبوك" منذ ذلك 5 سنوات.

وأشار هيوز لـ"إيه بي سي" نيوز إنه لم يستطع كبت دموعه عندما رأى الطفلة التي أنقذها لأول مرة في حفل تخرجها من المدرسة الثانوية، كما أن شعوره بالسعادة كان لا يوصف عندما احتضنته وهي شابة أمام الجميع، وقالت "لولا هذا الرجل لما كنت هنا اليوم وأنا مدينة له بالكثير".