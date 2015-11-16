أردغان: نشعر "بالدراما " التي تحدث في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتعاون دوليا في مجال مكافحة الإرهاب , مشيرا إلى عدم ربطه بأي دين أو جنسية أو عرق كما يجب وضع فاصل بين العمليات الإرهابية وأوضاع اللاجئين.

وأضاف أردوغا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب اجتماع مجموعة دول العشرين بمدينة أنطاليا التركية أن بلاده تشعر بما أسما ها " الدراما " في سوريا , لافتا إلى أن الشباب السوري فقد الأمل في العودة لوطنة.

وأوضح أن تركيا تحتضن حوالي مليوني ونصف من لاجئي العراق وسوريا , مشيرا إلى أنه لا مجال للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا .

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تعمل على تطبيق الشمولية والاستمرار في كافة المجالات , كما تطبق خبرات ناجحة على مستوى الشراكة في القطاع العام والخاص, مضيفا " يجب تقليل نسبة البطالة بين الشباب في دول مجموعة العشرين إلى 15 % .

وقال إن مجموعة العشرين ليست للدول الغنية فقط وإنما الباب مفتوح لجميع الدول للارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيها .