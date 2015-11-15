وزير العدل : المصري يقدر يعيش بجنيهين في اليوم

"المصري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه".

هذه الكلمات وردت على لسان المستشار "أحمد الزند" وزير العدل المصري في سياق تعليقه على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، جراء تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.

وأضاف «الزند» خلال حواره مع برنامج «البيت بيتك» من شرم الشيخ، أن مصر مستهدفة، مشيرًا إلى أن أبناءها لن يستسلموا للإرهاب. وطالب الجميع بـ"الثقة في القيادة السياسية".

ووصف "الزند" المواطن المصري بأنه يتميز بالعبقرية، وقادر على العيش في الظروف الصعبة، قائلًا ، مضيفا: «نحن لا نخاف ولن يرهبنا أحد، وعندنا عبقرية المكان والزمان، والمصري الذي لو أعطيته أموالا يصرف 2000 جنيه لولم يكن معه ما يكفي يمكنه أن يعيش بـ 2 أو 3 جنيهات في اليوم، ولا يفرق معاه ومافيش مشكلة إطلاقا».

وتابع «الظروف الصعبة التي تبني الأوطان وأمجادها، وتعود الشعوب على الانضواء تحت لواء واحد".

وقال "إحنا خسرنا شوية دولارات ولكننا لن نخسر تضامننا وحبنا لوطننا إن شاء الله».

واعتبر "الزند" أن العلاقة بين مصر وروسيا لن تتأثر بما حدث، لأن مصر دولة عريقة، وعلاقتها جيدة بـ"الاتحاد السوفيتي" حسب قوله، وهو الدولة التي لم تعد موجودة منذ تفككت في العقد الأخير من القرن العشرين.

وكان وزير السياحة المصري "هشام زعزوع" قد صرح بأن خسائر قطاع السياحة ستصل الي 6.6 مليارات جنيه خلال 3 شهور بسبب أزمة الطائرة الروسية، واعلن انطلاق مهرجان "معا لدعم شرم الشيخ".

وكانت قنوات خاصة مصرية قد قامت بنقل ستوديوهاتها الي شرم الشيخ للبث من هناك، من أجل إنعاش حركة السياحة الداخلية، كما قام مطربون مصريون بإحياء حفلات غنائية هناك من أجل الغرض نفسه.

وكانت روسيا وبريطانيا ودول غربية قد علقت رحلاتها الجوية إلى مصر، وقامت بإجلاء سائحيها من البلاد في أعقاب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء يوم 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

ويعاني الاقتصاد المصري حالة تعثر غير مسبوقة، وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي لتصل إلى 16 مليار دولار،وذلك بعد أن تم سحب ملياري دولار من الاحتياطي خلال شهر أغسطس/آب الماضي، ولا يكاد يوفر هذا الاحتياطي وارادات مصر إلا لفترة محدودة لا تزيد على ثلاثة شهور، على أقصى تقدير.