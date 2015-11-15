مقتل عشرة في انقلاب قطار أثناء تجربته بفرنسا

الحادث يعد هو الأسوأ من نوعه بالنسبة للقطارات الفرنسية السريعة منذ 40 سنة

لقى عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون ، أمس السبت، عند انحراف قطار فرنسي فائق السرعة عن السكة الحديدية وانقلابه خلال تجربته في قناة مياه بعرض حوالي 40 مترا شرق فرنسا .

وقالت مصادر فرنسية إن الحادث نتج بسبب السرعة المفرطة بينما كان 49 فنيا داخل القطار لاختباره ، حيث لم يكن يقل ركابا عند وقوع الحادث.

وأوضحت المصادر أن القطار يعد أحد قطارات الجيل المقبل من طراز (تي جي في) الفائق السرعة والمقرر أن يدخل الخدمة في العام القادم، مضيفة أنه تم إرسال فريق غطس تابع للشرطة ومروحيات وعشرات سيارات الإنقاذ إلى موقع الحادث في منطقة اكفسهايم شرقي فرنسا.

يشار إلى أن هذا الحادث يعد الأسوأ منذ بدء تشغيل قطارات (تي جي في ) الفرنسية في العام 1981.