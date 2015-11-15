مصر تخسر أمام تشاد في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

في مفاجأة غير متوقعة خسر المنتخب المصري الأول لكرة القدم بهدف دون رد، أمام نظيره التشادي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، بالعاصمة التشادية نجامينا، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب المصري التي يُهزم فيها من الفريق التشادي.

وسجل المهاجم التشادي إيزيكيل نيدواسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 من المباراة، محققاً أكبر مفاجآت الدور التمهيدي في التصفيات حتى الآن.

بهذه النتيجة يتعين على المنتخب المصري الفوز في مباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل بالإسكندرية الفوز بفارق هدفين للصعود إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة للفراعنة في المونديال كانت عام 1990، عندما شارك المنتخب المصري في البطولة التي احتضنتها إيطاليا آنذاك.