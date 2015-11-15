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ما هي وظيفة الثقوب الصغيرة في نوافذ الطائرات ؟!

15/11/2015

بعض الناس يخاف من هذه الثقوب

كل من يستقل طائرة   يلاحظ ثقوباً صغيرة في نوافذها، وهي موجودة في كل أنواع الطائرات، وهناك من يمتلئ قلبه خوفا من هذه الفتحات الصغيرة.

ولهذه الثقوب فوائد لا يعرفها أغلب ركاب الطائرات، لكنها في غاية الأهمية إذ إن غياب الثقوب هو الذي يثير المخاوف.

 وظيفة هذه الثقوب الصغيرة في زجاج نوافذ الطائرات هي تعديل الضغط الذي يمر بين أجزاء النافذة الداخلية والخارجية، فتخفض هذه الثقوب الضغط وتقي الزجاج الداخلي من الضرر، إذ يتعرض فقط الجزء الخارجي من النافذة للضغط.

وتسمى هذه الثقوب بالإنجليزية "breather hole"  بمعنى "ثقوب التنفس" وذلك لأنها تجعل الركاب قادرين على التنفس في حال زيادة الضغط على الجزء الخارجي من النافذة.

 كما تبدد ثقوب التنفس هذه من على النافذة الضباب الذي يسببه تراكم الرطوبة  ويعلق على زجاج النافذة.   

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