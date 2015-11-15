كازنوف: يجب الإسراع في اتخاذ قرارات مكافحة الإرهاب

قال وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف" إنه من المهم الإسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك التعامل السريع مع قرارات تفكيك شبكات الأسلحة المهربة إلي البلاد.

وأضاف "كازنوف" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي بشأن آخر تطورات هجمات باريس إنه يوجد تنسيق وتعاون على مستوى عال بين باريس وبلجيكا فـي مجال الأمن، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب لابـد أن تتـم بشكل فعّال يتضمن معرفة أسماء المسافرين بين دولنا.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن بلاده اتخذت سلسلة من القرارات المتعلقة بتعزيز الأمن على الحدود داخليا وخارجيا، مؤكدا ضرورة اعتماد إجراءات لمحاربة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود الأوروبية.

وختم "كازنوف" حديثه بأن السلطات الأوروبية يجب أن توافق على دعوة فرنسا لعقد اجتماعات متعلقة بمكافحة الإرهاب.

من ناحيته أكد وزيـر الداخليـة البلجيكـي "جان جامبون" دعم بلاده لقرار فرنسا بشأن عقد اجتماعات لوزراء الشؤون الداخلية والعدل الأوروبيين، مضيفا أن باريس وبروكسل تتعاونان بشكل كامل فـي مجال تعزيـز الأمـن وضبـط الحدود.

وفي سياق متصل قال المدعي العام الفرنسي إنه تم تحديد هوية اثنين إضافيين من منفذي هجمات باريس.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد تعرضت لعدة هجمات انتحارية راح ضحيتها 128 شخصا وأصيب المئات في الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها متوعدا فرنسا بالمزيد منها.