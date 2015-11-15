فيديو.. يونكر: منفذو هجمات باريس مجرمون وليسوا لاجئين

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوربية، إن منفذي هجمات باريس الأخيرة مجرمون وليسوا لاجئين.

وأضاف يونكر خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي قبيل افتتاح قمة العشرين التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية، إنه لا بد من التفريق في التعامل بين اللاجئين إلى أوروبا وبين من يرتكبون جرائم "إرهابية".

وتابع "الهجمات الإرهابية لا يجب أن تثنينا عن الخطة التي أقررناها للتعامل مع اللاجئين".

من جانبه أكد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي على أهمية التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة في التعامل مع قضية المهاجرين وإعادة الاستقرار للمنطقة.