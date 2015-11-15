فيديو .. يمني ما زال يبكي بناته اللاتي فقدهن بقصف حوثي

مازال هذا الأب اليمني المكلوم يذكر ذلك اليوم .. 23 أغسطس / آب الماضي حين أقدمت مليشيا الحوثي وقوات صالح على قصف منزله الكائن بإحدى مناطق الأسواق الشعبية بتعز ، مما أدى إلى مقتل 7 من بناته وبنات أخيه.

ولم يستطع محمد درهم القدسي عندما تحدث لمراسل "الجزيرة مباشر" أن يغالب دموعه وهو يتذكر تلك المأساة التي حلت بأسرته ، وقال إنه لا يستطيع استيعاب ما حدث له، وإنه "بات يعيش في ضياع" .

وفي ختام حديثه وجه القدسي رسالة لوم وعتاب للحكومة اليمنية حيث لم يساعده أحد من المسؤولين، مضيفا أنه لم يعد لديه مصدر للعيش وبات يعيش على الاقتراض .

يذكر أن منطقة (سوق ديلوكس) من المناطق المكتظة بالسكان نظرا لاحتوائها على سوق شعبية، وسبق أن تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل مليشيا الحوثي في أغسطس / آب الماضي لدى محاولتها السيطرة على المدينة.