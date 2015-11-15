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فيديو.. خبير يحذر: المحليات الصناعية قد تسبب السرطان

15/11/2015

حذر الدكتورعبد الله الحمق،المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري ، من المحليات الصناعية المستخدمة كبدائل للسكر ، أو ما يسمى بـ (سكر دايت) قائلا إنها قد تسبب السرطان.

وأضاف الحمق خلال حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أنه يمكن الاستعاضة عن هذه المنتجات بالمحليات الطبيعية كــ(ستيفيا) وغيرها من المواد الطبيعية التي تستخدم لإنتاج سكر قليل السعرات.

وأشار الحمق إلى أن العادات الغذائية الخاطئة هي السبب الرئيسي لانتشار مرض السكري من النمط الثاني تحديدا ، مضيفا أن هذا النمط بدأ يصيب الأشخاص من ذوي الأعمار الصغيرة مؤخرا بسبب تلك العادات الخاطئة ، مشيرا إلى أن داء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بشكل كاف ، أو عندما يعجز الجسم عن استخدامه.

و كانت فعاليات عربية وعالمية قد انطلقت متزامنة مع اليوم العالمي لمرض السكري ، وذلك للتوعية بمخاطر المرض وأبرز طرق الوقاية منه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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