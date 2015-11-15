البث الحي
منوعات

فيديو.. أردوغان: لابد من مواجهة الأعمال الإرهابية بشكل جماعي

15/11/2015

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لابد من مواجهة الأعمال الإرهابية بشكل جماعي، لأنها غير موجهة ضد شعب بعينه، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة العشرين في تركيا، أن "العمليات الإرهابية" ليست ضد الشعب الفرنسي، بل ضد البشرية جمعاء.

وأشار أردوغان إلى أن القمة ستناقش جهود التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقضايا اللاجئين والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ.

من جانبه قال أوباما إن تركيا شريك قوي للولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى، واعتبر أن الهجمات الأخيرة موجهة ضد العالم المتحضر كله، وأضاف أن واشنطن تقف مع الشعب الفرنسي ضد الإرهاب، وأنها سوف تعمل سويا مع دول العالم الأخرى  لتقديم مرتكبي الهجمات للعدالة".

وأوضح أوباما ضرورة الحد من البيئة التي يستطيع تنظيم الدولة التحرك من خلالها، مؤكدا على الاتفاق على التعاون مع تركيا لتدعيم جهودها خلال مشاركتها في الحرب على تنظيم الدولة.

ومن المزمع أن يلتقي أردوغان على هامش القمة كذلك، مع عدد من الزعماء من بينهم، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)