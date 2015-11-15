فيديو.. أردوغان: لابد من مواجهة الأعمال الإرهابية بشكل جماعي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لابد من مواجهة الأعمال الإرهابية بشكل جماعي، لأنها غير موجهة ضد شعب بعينه، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة العشرين في تركيا، أن "العمليات الإرهابية" ليست ضد الشعب الفرنسي، بل ضد البشرية جمعاء.

وأشار أردوغان إلى أن القمة ستناقش جهود التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقضايا اللاجئين والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ.

من جانبه قال أوباما إن تركيا شريك قوي للولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى، واعتبر أن الهجمات الأخيرة موجهة ضد العالم المتحضر كله، وأضاف أن واشنطن تقف مع الشعب الفرنسي ضد الإرهاب، وأنها سوف تعمل سويا مع دول العالم الأخرى لتقديم مرتكبي الهجمات للعدالة".

وأوضح أوباما ضرورة الحد من البيئة التي يستطيع تنظيم الدولة التحرك من خلالها، مؤكدا على الاتفاق على التعاون مع تركيا لتدعيم جهودها خلال مشاركتها في الحرب على تنظيم الدولة.

ومن المزمع أن يلتقي أردوغان على هامش القمة كذلك، مع عدد من الزعماء من بينهم، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.