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طفل كندي يبلغ الشرطة عن والدته "السائقة المخمورة"

15/11/2015

قام طفل لم يتجاوز تسعة أعوام بالاتصال بالشرطة ليبلغها أن والدته في تقود السيارة في حالة سكر.

ووصفت الشرطة الكندية الصبي بأنه بطل، بعد أن تلقت الاتصال الطارئ من الطفل وهو برفقة والدته في السيارة، وهي تقودها  تحت تأثير الكحول.

ولم يتحدث الطفل أثناء الاتصال؛ لكن الشرطة عاودت الاتصال به وهدأت من روعه حيث كان يبكي وبعد ذلك تمكن من تحديد موقع السيارة للشرطة ونوعها والاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة.

وقرب انتهاء المكالمة التي استغرقت سبع دقائق امسكت الأم بالهاتف، وقالت إنها تناولت مشروب وجبة غداء ، وإن كل شيء على ما يرام، وعندما أبلغت المرأة بالتوقف على جانب الطريق أغلقت الاتصال.

وبعد أن اعترضت الشرطة السيارة أجروا تحليلا طبيا للمرأة البالغة من العمر 52 عاما ليتبين لها أن نسبة الكحول لديها تجاوزت مثلي الحد المسموح به قانونيا. وتم تسليم الطفل إلى والده. وقال قائد الشرطة المحلي أندي باتيندين "إنه بطل بكل ما في الكلمة من معنى".

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