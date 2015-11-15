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صنداي تايمز: هجمات باريس تتسبب في مطاردات للاجئين السوريين

15/11/2015

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن مذبحة باريس أدت إلى حملة مطاردة تستهدف اللاجئين السوريين، خاصة مع تزايد مخاوف قادة الأجهزة الأمنية في بريطانيا والغرب  من احتمال وجود مزيد من "الإرهابيين" بين آلاف اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوربا في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن القادة الأمنيين في بريطانيا أبلغوا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في اجتماع طارئ أن المواقف التي تشبه حادثة مسرح باتاكلان بباريس تحتاج إلى رد سريع وقوي.

وأضافت "صنداي تايمز" أن كاميرون أعطى توجيهات بإطلاق النار والقتل إذا ما تكرر ما حدث بباريس، ناقلة عن مصادر أمنية حكومية قولها: إن الأرواح لن تنقذ في مثل هذه المواقف بالمفاوضات والتردد, بل بقتل الإرهابيين بسرعة.

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