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شاهد..هدم مبنى ارتفاعه 118 مترا في 13 ثانية فقط

15/11/2015

تم هدم منبى ارتفاعه 118 مترا صباح اليوم الأحد في مدينة شيآن شمال غربي مقاطعة شنشي الصينية  في 13 ثانية فقط.

سقط المبنى المكون من 26 طابقا سقط في الاتجاه الصحيح كما تم التخطيط له بالضبط، وتسبب سقوط المبنى في انفجار هائل وغبار كثيف في المنطقة المحيطة التي تم إخلاؤها خصيصا أثناء عملية الهدم.

ويعد هذا المبنى الأعلى من بين المباني التي قامت السلطات في الصين بهدمه، وذلك باستخدام نحو 1.4 طنا من المتفجرات.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى 37 ألف متر مربع، وقدرت الشركة التي تتولى عملية الهدم جمع240ألف متر مربع من مخلفات البناء, وتطهير المنطقة منها  خلال 70 يوما

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