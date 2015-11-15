البث الحي
منوعات

اليوم .. انطلاق قمة العشرين في تركيا

15/11/2015

أردوغان خلال استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز

بدأ قادة مجموعة الدول العشرين التوافد على مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في القمة التي تنطلق اليوم الأحد.

وتشارك في القمة أكبر عشرين دولة في العالم سياسياً واقتصادياً.

ورغم أن الجانب الاقتصادي يبرز عادة في هذه القمة، إلا أن الهجماتُ الأخيرة في باريس ومكافحة ُالارهاب، والهجرةُ غيرُ النظامية، واللاجئين طغت على جدول أعمالها بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم.

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة الدول لإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن هجمات باريس أظهرت أن "عهد الاكتفاء بالكلام قد ولى".

وينتظر أن تلقي الهجمات الدامية وهي الأسوأ في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بظلالها على القمة المقررة في أنطاليا الساحلية. ومن المقرر أن يحضرها قادة الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكندا وأستراليا والبرازيل.

ورغم أن قمة العشرين تركز عادة على قضايا اقتصادية، فإن هناك تكهنات بإدراج الأوضاع في الشرق الأوسط والأمن العالمي على جدول الأعمال.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)