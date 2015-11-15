المشنوق: اعتقال الشبكة المدبرة لتفجيرات الضاحية الجنوبية

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن إلقاء القبض على كامل أفراد الشبكة المدبرة لتفجيرات الضاحية الجنوبية التي وقعت قبل 3 أيام وأسفرت عن مقتل 43 شخصا وإصابة 239.

وأضاف المشنوق خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت أن الشبكة تضم 7 سوريين واثنين من اللبنانيين على صلة بالعملية الأخيرة، بالإضافة إلى اعتقال لبناني ثالث في طرابلس كان يخطط لتفجير انتحاري.

واعتبر المشنوق أن أجهزة الأمن حققت "إنجازا استثنائيا" بعد تمكنها من ضبط الشبكة، مؤكدا على ضرورة الانتباه لكافة الحدود اللبنانية لمنع الانتحاريين من دخول البلاد، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن اللبنانية لا تستطيع منع العمليات الإرهابية بنسبة 100%.

وأكد المشنوق أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في لبنان.