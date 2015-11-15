المدعي العام الفرنسي :7 أشخاص نفذوا هجمات باريس

كشف فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي أن سبعة عناصر نفذوا هجمات باريس التي وقعت مساء الجمعة مؤكدا أن عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 129 قتيلا بالإضافة إلى 352 جريجا منهم 99 حالتهم حرجة .

وقال مولان في مؤتمر صحفي اليوم السبت إنهم تحركوا في ثلاث مجموعات، مؤكدا أنهم قتلوا جميعا، وأن ستة منهم فجروا أنفسهم

وكشف مولان أن منفذي الهجوم على مسرح "باتاكلان" في باريس حيث سقط أغلب الضحايا، تحدثوا أثناء هجومهم عن سوريا والعراق.

وأوضح المدعي الفرنسي أن مئات الأعيرة النارية أطلقت في مختلف الأماكن التي شكلت مسرحا للهجمات في الدائرتين العاشرة والحادية عشرة في باريس، مشيرا إلى أن بعض المهاجمين تنقلوا في سيارات سوداء من نوع سيات.

وأعلن مولان اعتقال شخص على الحدود البلجيكية يعتقد أنه استأجر إحدى السيارات المستخدمة في الهجمات.

وكشف المدعي الفرنسي أن أحد المحققين في الحادث تعرف على أحد المهاجمين، وأوضح أن هذا المهاجم له سجل لدى الأمن الفرنسي يرتبط بـ"التطرف الإسلامي"، بالإضافة إلى سجل إجرامي، لكنه لم يدخل السجن قط

وكانت مصادر عديدة قد أفادت في وقت سابق بأن المحققين الفرنسيين تعرفوا على هوية شخص فرنسي بين المهاجمين وقالوا إنه معروف لدى أجهزة الاستخبارات.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من التحقيق قوله إن هذا المهاجم الفرنسي معروف بصلاته بـ"إسلاميين متشددين" وإنه من ضاحية كوركورون جنوبي باريس.

وقال وزير حماية المواطنين اليوناني نيكوس توسكاس في بيان "نؤكد أن حامل جواز السفر السوري عبر من جزيرة ليروس اليونانية في 3 أكتوبر حيث سجل طبقا للقوانين الأوروبية". ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالشرطة اليونانية قوله إن فرنسا طلبت من عدة دول أوروبية منها اليونان فحص جواز السفر.

وعثر المحققون أيضا على جواز سفر مصري قرب جثة مهاجم آخر، دون أن تتضح مزيد من التفاصيل بشأنه.، إلا أن مسئول الجالية المصرية في فرنسا أكد أن صاحب هذا الجواز مصري أصيب في الأحداث وأن جوازه سقط منه بفعل التدافع حيث كان يشاهد مباراة فرنسا وألمانيا في الاستاد وأنه يعرف أهله شخصيا.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس وقال إن ثمانية من عناصره قاموا بتنفيذها.