الصحافة الفرنسية تفيق من صدمة الاعتداءات وتطالب بـ"الرد"

انتشار الشرطة الفرنسية عقب هجمات باريس- الفرنسية

احتلت أعمدة الصحف الفرنسية الصادرة الأحد مشاعر الحزن والغضب ومناشدات للوقوف صفا واحدا ضد ما سموه "التطرف الجهادي" ودعوات إلى "رد الضربة بمثلها".

عنوان "الحزن والغضب" تصدر صحيفة لوفيغارو (محافظة)، التي وعلى غرار ليبراسيون (يسارية) صدرت استثنائيا الأحد بعد يومين من الاعتداءات التي نفذها ثمانية فجروا في 6 أنحاء مختلفة في العاصمة باريس وضاحيتها، وأسفرت عن 129 قتيلا و352 جريحا، بينهم 99 إصابتهم خطرة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

وعنونت ليبراسيون "أنا باريس"، مستعيدة في ذلك شعارا يتم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومستلهما من شعار "أنا شارلي" الذي انتشر إثر الاعتداءات التي استهدفت المجلة الأسبوعية الساخرة في يناير/كانون الثاني في باريس أيضا.

أما "لوباريزيان/ أوجوردوي آن فرانس" (شعبوية) التي صدرت في عدد خاص فعنونت "فلنقاوم".

من ناحيتها، كتبت لوموند أن "فرنسا في حرب. في حرب ضد إرهاب شمولي، أعمى، قاتل على نحو رهيب".

بدورها، حذرت لوفيغارو من أن "هذه الحرب، الآن وقد فهم الكل ماذا تعني، قد بدأت لتوها ليس إلا".

وبالنسبة إلى ليبراسيون فإن "المذبحة التي حصلت في باريس تفضي إلى خلاصة تفرض نفسها بواقعيتها المريرة: على الفرنسيين من الآن فصاعدا العيش مع الإرهاب".

أما القاسم المشترك بين كل الصحف فكان الدعوة إلى الوحدة الوطنية، وقد لخصتها "لو جورنال دو ديمانش" على صدر صفحتها الأولى بعنوان "الجمهورية في مواجهة الهمجية".

وعلى صعيد الصحف المناطقية قالت "ديرنيير نوفيل دالزاس" إن "التحدي الحقيقي هو تأكيد القيم الجمهورية"، بينما اعتبرت "لا بريس دو لا مانش" أن "الجهاديين يشنون الحرب علينا. بوحدتنا سنتمكن من مواجهة هذا الجنون المرفوض".

أما صحيفة "إلزاس" فكانت أكثر صراحة في المطالبة برد الصاع صاعين وكتبت "حان الوقت لأن نرد الضربة بضربة، لأن نكون عديمي الرحمة في مواجهة أعدائنا، في الداخل كما في الخارج".

وفي السياق نفسه، كتبت لوفيغارو أنه "ضد الوحشية ليس هناك إلا مبدأ واحد: إنه القوة، وضد الهمجية ليس هناك إلا قانون واحد: إنه الفاعلية".