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السودان أول منتخب عربي يودع تصفيات كأس العالم

15/11/2015

منتخب السودان يودع تصفيات كأس العالم

ودع المنتخب السوداني التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره منتخب زامبيا بهدفين مقابل لا شيء في مباراة العودة، والتي أقيمت على أرض الأخير ليكون أول فريق عربي يودع التصفيات في هذه المرحلة.

وسجل "جوزيف موسوندا"  الهدف الأول  لمنتخب زامبيا بحلول الدقيقة 58 من بداية الشوط الثاني ، ليضيف بعدها زميله  "وينستون كالينجو"  الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة صعد منتخب زامبيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / صفر، حيث كان قد فاز على منتخب السودان بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت بالسودان.

 

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