إيقاف البحث عن امرأة أمريكية بعد 3 أيام من سقوطها في البحر

أوقف خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن امرأة من ساوث كارولينا سقطت في البحر أثناء حفل راقص فوق سفينة سياحية قبالة السواحل الكوبية.
وقال خفر السواحل في ميامي، في بيان: إن المرأة وتدعى "كايلين روز سومر" 24 عاما، من تشارلستون، سقطت في البحر من سفينة "بيرل" النرويجية السياحية يوم الخميس الماضي على مسافة 22 ميلا بحريا – 41 كيلومترا- من كوبا.
وأضاف " يعتقد أن المرأة وقعت في البحر من على ارتفاع يزيد على 80 قدما (24 مترا) فوق الماء أثناء إبحار السفينة "
ومسحت أطقم خفر السواحل الأمريكي بمساعدة خفر السواحل الكوبي 1378 ميلا بحريا مربعا بحثا عن المرأة.
ونقلت" ميامي هيرالد" و شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية عن الشركة النرويجية المشغلة للسفينة قولها إن "سوم"ر أسقطت نفسها في البحر عمدا. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشركة على الفور للتعقيب.