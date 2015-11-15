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آلان غريش: سياسة فرنسا جعلتها عدوا رئيسيا لتنظيم الدولة

15/11/2015

 

آلان غريش

أرجع الكاتب الصحفي والمفكر الفرنسي "آلان غريش" رئيس تحرير صحيفة "لوموند دبلوماتيك" سابقا، السبب في هجمات باريس التي راح ضحيتها 129 شخصا، بالإضافة  إلى إصابة أكثر من 200 آخرين، 90 منهم في حال الخطر، إلى عدة عوامل منها أن فرنسا وامريكا هما الأكثر تدخلا في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك فإن كلتيهما عدو أساسي لتنظيم الدولة.

وأضاف "غريش" في حواره مع موقع الجزيرة مباشر سيتم نشره بعد قليل   "منذ أسابيع وتنظيم الدولة يتلقى ضربات من الأكراد وروسيا ولذلك بدأ يفكر في الهجوم على الخارج بشكل عام".

وقال "غريش" إن عدم حل مشكلة الشرق الأوسط يؤدى لنمو تنظيم الدولة الإسلامية.

 ولفت  "غريش" إلى أنه وبعد بعد هجوم باريس بدأت تظهر أصوات تنتقد سياسة فرنسا في الشرق الأوسط وتوجهات "فرانسوا أولاند".

وتوقع "غريش" أن تؤدي هجمات باريس "الإرهابية " إلى اتساع مساحة اليمين الفرنسي المتطرف الرافض للاجئين وللمسلمين، مشيرا إلى أن تلك الهجمات ستؤدي إلى خلق مشاكل حقيقية في فرنسا.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن مسؤوليته عن تلك الهجمات متوعدا فرنسا بالمزيد منها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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